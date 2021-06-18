Red Bull Bragantino é o melhor paulista no Brasileirão

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Campeonato Brasileiro está no início, mas alguns clubes chamam a atenção pelos resultados obtidos dentro das quatro linhas contra times importantes.

Uma das surpresas agradáveis é o Red Bull Bragantino, que vê o time ganhar cada vez mais corpo sob a gestão de Mauricio Barbieri.

A prova do bom momento que a equipe vive é o desempenho em relação aos seus rivais estaduais. Dos cinco paulistas no Brasileirão, o Massa Bruta é o melhor colocado e aparece na 4ª posição.