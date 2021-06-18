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futebol

Red Bull Bragantino é o melhor paulista no Brasileirão

Dos cinco participantes, o Massa Bruta é o melhor colocado e aparece na 4ª posição...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 15:39

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:39

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Campeonato Brasileiro está no início, mas alguns clubes chamam a atenção pelos resultados obtidos dentro das quatro linhas contra times importantes.
Uma das surpresas agradáveis é o Red Bull Bragantino, que vê o time ganhar cada vez mais corpo sob a gestão de Mauricio Barbieri.
A prova do bom momento que a equipe vive é o desempenho em relação aos seus rivais estaduais. Dos cinco paulistas no Brasileirão, o Massa Bruta é o melhor colocado e aparece na 4ª posição.
O adversário local que mais se aproxima é o Palmeiras, atualmente na 5ª posição. Corinthians, Santos e São Paulo estão na parte baixa da tabela e longe do Massa Bruta.

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