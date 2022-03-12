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Red Bull Bragantino deve anunciar Carlos Eduardo na próxima semana

Atacante é aguardado pelo Massa Bruta para realizar exames médicos e assinar contrato...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 16:08

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:08

O Red Bull Bragantino está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista e a diretoria entregou ao técnico Mauricio Barbieri o atacante Carlos Eduardo como reforço.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O atleta estava no Athletico, mas devido as mudanças no elenco para a temporada, foi descartado pelo técnico Alberto Valentim.
Por conta da falta de espaço, ele acabou emprestado ao Bragantino pelo Palmeiras, que é dono dos seus direitos federativos.
Data da Apresentação
Segundo a programação do Bragantino, Carlos Eduardo chega ao clube na próxima segunda-feira para realizar exames e assinar contrato.
Crédito: Divulgação/Palmeiras

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