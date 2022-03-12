Red Bull Bragantino deve anunciar Carlos Eduardo na próxima semana

O Red Bull Bragantino está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista e a diretoria entregou ao técnico Mauricio Barbieri o atacante Carlos Eduardo como reforço.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

O atleta estava no Athletico, mas devido as mudanças no elenco para a temporada, foi descartado pelo técnico Alberto Valentim.

Por conta da falta de espaço, ele acabou emprestado ao Bragantino pelo Palmeiras, que é dono dos seus direitos federativos.

Data da Apresentação

Segundo a programação do Bragantino, Carlos Eduardo chega ao clube na próxima segunda-feira para realizar exames e assinar contrato.