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Red Bull Bragantino conseguiu a primeira vitória no Allianz Parque

Massa Bruta venceu o Palmeiras pela primeira vez na casa nova do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 23:15

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:15

Crédito: Braga venceu o Palmeiras no Allianz Parque (Divulgação / Twitter Bragantino
No último sábado, o Red Bull Bragantino não se intimidou com a presença da torcida no Allianz Parque e bateu o Palmeiras por 4 a 2.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar deu ao time de Mauricio Barbieri uma grande tranquilidade, já que vinha de seis partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro
Primeira Vitória
Outro ponto que vale ressaltar na vitória é que pela primeira vez o Bragantino bateu o Alviverde em sua casa nova. Nos três confrontos anteriores, o Palmeiras havia levado a melhor.
Confira abaixo os resultados:
Palmeiras 1 x 0 Bragantino - Paulistão 2015
Palmeiras 2 x 0 Bragantino – Paulistão 2019
Palmeiras 1 x 0 Bragantino - Brasileirão 2020
Palmeiras 2 x 4 Bragantino - Brasileirão

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