Red Bull Bragantino conseguiu a primeira vitória no Allianz Parque

No último sábado, o Red Bull Bragantino não se intimidou com a presença da torcida no Allianz Parque e bateu o Palmeiras por 4 a 2.
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O placar deu ao time de Mauricio Barbieri uma grande tranquilidade, já que vinha de seis partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro
Primeira Vitória
Outro ponto que vale ressaltar na vitória é que pela primeira vez o Bragantino bateu o Alviverde em sua casa nova. Nos três confrontos anteriores, o Palmeiras havia levado a melhor.
Confira abaixo os resultados:
Palmeiras 1 x 0 Bragantino - Paulistão 2015
Palmeiras 2 x 0 Bragantino – Paulistão 2019
Palmeiras 1 x 0 Bragantino - Brasileirão 2020
Palmeiras 2 x 4 Bragantino - Brasileirão