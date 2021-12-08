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Red Bull Bragantino confirma a saída de Edimar

Lateral-esquerdo terá o seu contrato encerrado em dezembro e não será renovado...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 17:22

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:22

O Brasileirão encerra nesta quinta-feira e o Bragantino deu indícios que mudanças estão por vir nas próximas semanas no elenco de Mauricio Barbieri.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O primeiro escolhido a sair é o lateral-esquerdo Edimar. O contrato com o jogador de 35 anos encerra em dezembro e não será renovado.
Contratado para defender o Massa Bruta quando o time disputava a Série B, Edimar se consolidou no elenco e foi peça importante nos últimos anos.
No total, ele disputou 112 partidas com a camisa do Red Bull Bragantino e fez parte da campanha que culminou com o vice-campeonato da Sul-Americana.
Crédito: Lateral-esquerdoacumula112partidaspeloclubepaulista(AriFerreira/RedBullBragantino

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