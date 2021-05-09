Red Bull Bragantino cede empate ao Botafogo-SP nos acréscimos

No estádio Santa Cruz, o Bragantino vencia até os minutos finais, quando o Botafogo-SP arrancou o empate por 1 a 1. Com o placar, a Pantera ficou na lanterna da chave A, com 12 pontos. O Massa Bruta é o líder do C, com 23 pontos.
CalendárioNas quartas de final, o Bragantino mede forças contra o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid.
Efetividade
No duelo repleto de reservas, o Bragantino aproveitou a sua oportunidade através de Hurtado, que viu a zaga do Bota afastar errado e soltar o pé para estufar as redes.
Pressão do Bota
No prejuízo, o Botafogo saiu para o ataque e obrigou o goleiro Julio César a trabalhar. Além disso, Hurtado desviou contra o próprio gol através de cruzamento e a bola pegou no poste.
Etapa final
Nos 45 minutos finais o Botafogo-SP foi para o ataque e tentou o empate a todo preço. A Pantera empurrou o Massa Bruta e rondou a grande área, mas sem sucesso nas finalizações. Melhor para o Bragantino, que conseguia segurar a pressão.
Gol nos acréscimos
Quando a vitória do Braga parecia definida, a zaga errou no recuo de bola e Luketa saiu cara a cara com Júlio César para definir o empate.