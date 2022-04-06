Red Bull Bragantino bate o Nacional e conquista sua primeira vitória na Libertadores

E o torcedor do Red Bull Bragantino não poderia estar mais feliz. Na noite desta quarta-feira (6), no estádio Nabi Abi Chedid, o time alcançou um feito histórico ao conquistar sua primeira vitória na CONMEBOL Libertadores. Ainda no primeiro tempo, Ytalo abriu o placar a favor do Massa Bruta sobre o Nacional, e Hurtado, já nos acréscimos da etapa final, fechou a conta em 2 a 0 com direito a festa nas arquibancadas.
Com o resultado, o time de Mauricio Barbieri chegou aos 3 pontos lhe deixando na liderança do Grupo C, enquanto a equipe comandada por Pablo Reppeto, por conta do revés, acabou ficando na lanterna da chave sem nenhum ponto.BOM INÍCIO DO RED BULL BRAGANTINO
Fazendo valer o fator casa, a equipe do Red Bull, logo nos primeiros minutos, tratou de ir para cima do Nacional. Até meados dos 20 minutos, além de tocar bastante a bola tentando encontrar espaços na defesa rival, arriscava também chutes contra o gol de Rochet como nas tentativas de Italo e Hyoran, porém ambas sem sucesso.
MASSA BRUTA ABRE A CONTAGEM
Seguindo melhor no jogo, o time de Maurício Barbieri não desistia de encontrar ao menos um gol antes do término da etapa. Até que conseguiu. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio de Hyoran, Sorriso chegou a desviar dando a deixa para Ytalo, na segunda trave, deixasse seu nome na história como o primeiro atleta a marcar um gol pela Libertadores
Atrás no marcador, o time uruguaio não quis saber de ficar em desvantagem. Até os acréscimos, tentou assustar o goleiro Cleiton em algumas chegadas, porém viu os mandantes quase ampliarem em um dos últimos lances antes do apito do árbitro.
VOLTA PARA A SEGUNDA ETAPA
Já na etapa complementar, o treinador Pablo Reppeto promoveu sua primeira troca ao tirar o goleiro Rochet para colocar em seu lugar o reserva Martín Rodríguez. Não muito diferente de como foi no início da partida, o Red Bull manteve um ritmo forte até meados dos 15 minutos, conseguindo aparecer com certa frequência na área rival.
Entretanto, mesmo com algumas chegadas, só conseguiu oferecer perigo aos 17, com Luan Cândido, através de uma cobrança de falta, seguido pelo lance de Helinho que, ao girar, mandou por cima do gol.
HURTADO MARCA MAIS UM NO NABIZÃO E DECRETA A VITÓRIA
Com ambos os treinadores promovendo uma série de alterações, entre elas pelo Red Bull com a saída do autor do gol Ytalo para a entrada de Alerrandro. Pelo lado dos visitantes, porém, as substituições praticamente não surtiram efeito, mesmo apertando o time brasileiro até os minutos finais, ainda sofreu o segundo gol aos 47, quando Hurtado, após receber boa assistência de Hyoran, mandou cruzado sem chances para o goleiro Martín Rodríguez, aumentando o marcador para 2 a 0, sendo esse praticamente o último lance da partida em Bragança Paulista.FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO 2x0 NACIONAL
Data e horário: 06/04/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Kevin Ortega (PER)Assistentes: Michael Orué (PER) e Dilio Rodriguez (BOL)VAR: Jose Buitrago (COL)
Cartões Amarelos: Maurício Barbieri, 24'/1ºT; Cándido, 28'/1ºT; Trezza, 20'/2ºT; Jadsom Silva, 21'/2ºT; Ocampo, 29'/2ºT; Lucas Evangelista, 42'/2ºT
Gols: Ytalo, 34'/1ºT (1-0); Andrés Hurtado, 47'/2ºT (2-0)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado, aos 36'/2ºT), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Lucas Evangelista, aos 27'/2ºT), Eric Ramires e Hyoran; Helinho (Carlos Eduardo, aos 36'/2ºT), Ytalo (Alerrandro, aos 31'/2ºT) e Sorriso (Bruno Tubarão, aos 31'/2ºT).(Técnico: Maurício Barbieri)
NACIONAL: Rochet (Martín Rodríguez, no intervalo); José Rodríguez, Léo Coelho, Marichal e Cándido; Yonathan Rodríguez; Diego Rodríguez (Ignacio Ramírez, aos 35'/2ºT), Monzeglio (Zabala, aos 19'/2ºT) e Trezza (Ocampo, aos 22'/2ºT); Alex Castro e Gigglioti (Fagúndez, 19'/2ºT).(Técnico: Pablo Repetto)