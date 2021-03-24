Red Bull Bragantino anuncia a chegada de Natan, do Flamengo

O zagueiro Natan é, oficialmente, jogador do Red Bull Bragantino. Aos 20 anos, o defensor foi anunciado pelo clube nesta quarta-feira. O empréstimo é válido até janeiro de 2022, com cláusula que obriga o Braga a exercer a opção de compra do jogador caso o mesmo atue em um número mínimo de jogos. Ao todo, a transação pode render R$ 27 milhões aos cofres do Flamengo.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoNo anúncio, o Red Bull Bragantino chegou a brincar a respeito da demora em oficializar a contratação publicamente.
- A pergunta que mais ouvi nos últimos dias foi: onde está o Natan? - postou. Natan chegou ao Flamengo em 2017, quando tinha 16 anos, e rapidamente ganhou a posição de titular e o posto de capitão nas categorias de base. O zagueiro, inclusive, foi peça-chave nos títulos da Copa do Brasil Sub-17, em 2018, e do Brasileirão Sub-20, em 2019.