Red Bull Bragantino anuncia a chegada de Natan, do Flamengo

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O zagueiro Natan é, oficialmente, jogador do Red Bull Bragantino. Aos 20 anos, o defensor foi anunciado pelo clube nesta quarta-feira. O empréstimo é válido até janeiro de 2022, com cláusula que obriga o Braga a exercer a opção de compra do jogador caso o mesmo atue em um número mínimo de jogos. Ao todo, a transação pode render R$ 27 milhões aos cofres do Flamengo.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoNo anúncio, o Red Bull Bragantino chegou a brincar a respeito da demora em oficializar a contratação publicamente.