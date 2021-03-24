Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Red Bull Bragantino anuncia a chegada de Natan, do Flamengo

Zagueiro está emprestado até janeiro, com cláusula obrigando o clube de Bragança Paulista a exercer a opção de compra caso Natan atue em um número mínimo de jogos...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 13:10
Crédito: Divulgação
O zagueiro Natan é, oficialmente, jogador do Red Bull Bragantino. Aos 20 anos, o defensor foi anunciado pelo clube nesta quarta-feira. O empréstimo é válido até janeiro de 2022, com cláusula que obriga o Braga a exercer a opção de compra do jogador caso o mesmo atue em um número mínimo de jogos. Ao todo, a transação pode render R$ 27 milhões aos cofres do Flamengo.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoNo anúncio, o Red Bull Bragantino chegou a brincar a respeito da demora em oficializar a contratação publicamente.
- A pergunta que mais ouvi nos últimos dias foi: onde está o Natan? - postou. Natan chegou ao Flamengo em 2017, quando tinha 16 anos, e rapidamente ganhou a posição de titular e o posto de capitão nas categorias de base. O zagueiro, inclusive, foi peça-chave nos títulos da Copa do Brasil Sub-17, em 2018, e do Brasileirão Sub-20, em 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados