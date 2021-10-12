Recuperando-se de lesão, Haaland treina com camisa do Flamengo

Sem entrar em campo há quase um mês por conta de uma lesão muscular, o atacante Erling Haaland segue se recuperando dos problemas físicos. Enquanto não fica disponível para o Borussia Dortmund, o centroavante norueguês apareceu treinando na última segunda-feira com a camisa do Flamengo.Preparador físico pessoal de Haaland, John Haddad postou vídeo nas redes sociais do atleta realizando trabalho na academia com a peça do time rubro-negro com o número 9 e o nome do atacante. A peça, aparentemente, é a mesma que o jogador recebeu de presente de Reinier, ex-jogador do Flamengo.
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A última partida de Haaland antes de sua lesão foi no dia 12 de setembro, contra o Union Berlin, pela Bundesliga. Na ocasião, o camisa 9 marcou dois gols na vitória por 4 a 2. Ao todo, o norueguês balançou as redes 11 vezes em oito partidas disputadas na temporada 2021/22.