Recuperando-se de lesão, Haaland treina com camisa do Flamengo

Sem entrar em campo há quase um mês por conta de uma lesão muscular, o atacante Erling Haaland segue se recuperando dos problemas físicos. Enquanto não fica disponível para o Borussia Dortmund, o centroavante norueguês apareceu treinando na última segunda-feira com a camisa do Flamengo.Preparador físico pessoal de Haaland, John Haddad postou vídeo nas redes sociais do atleta realizando trabalho na academia com a peça do time rubro-negro com o número 9 e o nome do atacante. A peça, aparentemente, é a mesma que o jogador recebeu de presente de Reinier, ex-jogador do Flamengo.