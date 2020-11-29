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Recuperados da Covid-19, Nino e Michel Araújo voltam aos treinos do Fluminense

Após cumprirem quarentena, dupla se reapresenta, mas não será relacionada para encarar o RB Bragantino nesta segunda. Também recuperado, Egídio é liberado dos treinamentos...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 16:36

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 16:36
Crédito: Michel Araújo em ação no treinamento deste domingo (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Após cumprirem quarentena de 10 dias, Nino e Michel Araújo estão de volta ao Fluminense. Na manhã deste domingo, a dupla se reapresentou e participou da atividade com o restante do elenco, no CT Carlos Castilho. No entanto, pelo tempo longe dos gramados, o zagueiro e o meia não serão relacionados e desfalcarão o Tricolor na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileiro.
​Também recuperado da Covid-19, Egídio não esteve presente no treinamento. Por ter uma filha recém-nascida, que apresentou sintomas de resfriado, o lateral-esquerdo foi liberado pelo clube para ficar com a família e acompanhar se haverá mais problemas. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site ge.
​Nino, Egídio e Michel Araújo se juntam a outros 13 jogadores do elenco tricolor que já se infectaram e se recuperaram da Covid-19: Marcos Paulo, Miguel, André, Luiz Henrique, Calegari, Luccas Claro, Nenê, Ganso, Fred, Wellington Silva, Yago, Caio Paulista, Pacheco. Atualmente, o Fluminense tem cinco casos ativos da doença no grupo principal: Muriel, Digão, Danilo Barcelos, Hudson e Yuri.
Diante da extensa lista de desfalques, Odair Hellmann deve mandar a campo, diante do RB Bragantino, uma equipe composta por: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli e Nenê; Lucca, Wellington Silva e Marcos Paulo. A partida terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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