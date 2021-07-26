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futebol

Recuperados, Chay e Oyama voltam a ser relacionados no Botafogo

Atacante e meio-campista estão livres de problemas físicos e voltam a ficar à disposição do Alvinegro na Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 18:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vai para a partida com novidades na delegação. Chay e Luís Oyama, recuperados de lesão, estão relacionados para a partida desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, em compromisso atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Botafogo entra em acordo e evita penhora da sede de General Severiano
A dupla desfalcou o Alvinegro na vitória sobre o Confiança, no último sábado - o caso de Oyama era ainda maior: ele não atua desde a derrota para o CRB, no início do mês. A notícia foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi".
Outra novidade é a presença de Lucas Barros entre os relacionados. Com Hugo e Guilherme Santos para a lateral-esquerda - já que Rafael Carioca não vem agradando e está fora do circuito - o Alvinegro voltou a dar uma chance ao atleta criado nas categorias de base.

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