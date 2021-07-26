Recuperados, Chay e Oyama voltam a ser relacionados no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo vai para a partida com novidades na delegação. Chay e Luís Oyama, recuperados de lesão, estão relacionados para a partida desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, em compromisso atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão.

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A dupla desfalcou o Alvinegro na vitória sobre o Confiança, no último sábado - o caso de Oyama era ainda maior: ele não atua desde a derrota para o CRB, no início do mês. A notícia foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi".