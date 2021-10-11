Recuperado, Willian já projeta o próximo jogo do Corinthians: 'Fazer tudo pelos três pontos'

O Corinthians sentiu falta de uma peça importante do time na derrota por 1 a 0 para o Sport, no último sábado. Willian, preservado pela comissão técnica, ficou em São Paulo para tratamento e foi desfalque para Sylvinho na Arena Pernambuco. No entanto, ele já se recuperou e deve estar disponível para enfrentar o Fluminense, na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena.
Na manhã desta segunda, no CT Joaquim Grava, o camisa 10 treinou com os demais companheiros que se apresentaram depois da folga no último domingo. Sem restrições, ele participou da atividade do dia e mostrou que pode reforçar a equipe na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois do treino, o meia falou com a Corinthians TV e explicou o motivo de sua ausência contra o Sport. Além disso, ele afirmou que treinou bem e que já está pensando no duelo com o Flu, no qual será essencial a vitória, uma vez que se trata de um confronto direto na busca por vaga na Copa Libertadores.
- Estava com um desconforto muscular na minha coxa esquerda, na minha posterior, fiquei esses dias em tratamento, tentando me recuperar o máximo possível. Hoje pude treinar, fazer um treininho bom ali, preparar para esse próximo jogo, que é mais um jogo importante para nós em casa, e temos que fazer de tudo para conquistar os três pontos - declarou Willian. Nesta terça-feira, Sylvinho comanda o segundo e último treino na preparação para pegar o Fluminense, às 21h, nesta quarta, na Neo Química Arena. O técnico definirá a equipe que entrará em campo para buscar um lugar no G4. Atualmente o Timão ocupa a sexta posição no Brasileirão com 37 pontos.