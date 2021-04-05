Recuperado, Rodrigo Caio volta para consolidar dupla de zaga do Flamengo ao lado de Willian Arão

Com status de principal zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio está recuperado e relacionado para a partida contra o Madureira, nesta segunda-feira, às 21h. Depois de um 2019 excepcional, o camisa 3 conviveu com lesões na última temporada, e, agora, está à disposição de Rogério Ceni para um reinício no Rubro-Negro, que busca a consolidação de uma dupla de zaga para 2021. Recuperado, agora Rodrigo Caio ganhará sequência ao lado de Willian Arão.

A fragilidade defensiva foi um dos pontos que Rogério Ceni precisou "atacar" ao assumir o Flamengo, em novembro, e teve Rodrigo Caio - de quem foi parceiro e técnico no São Paulo - como referências, mas, em janeiro, o zagueiro voltou a ser baixa na reta final do Brasileirão. Ao todo, das 23 partidas de Ceni no Rubro-Negro, Rodrigo Caio atuou os 90 minutos em nove oportunidades.> Confira a classificação completa e a classificação do Campeonato Carioca!Além de Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Natan tiveram chances como titulares neste período, mas não "encaixaram". A solução, portanto, foi improvisar Willian Arão como zagueiro e, desde então, o Flamengo encontrou uma estabilidade no setor, alcançando um aproveitamento defensivo melhor.No primeiro jogo do time principal em 2021, ainda sem Rodrigo Caio a serviço, Ceni escalou Gustavo Henrique e Willian Arão. A entrada do camisa 3 entre os titulares pode ser a única mudança na equipe do Flamengo, que busca manter a liderança da Taça Guanabara. Confira a classificação completa do Carioca!