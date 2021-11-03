Recuperado, Jorge dá início a processo de transição física em treino do Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (3), visando o duelo contra o Santos no domingo (7), pelo Brasileirão.
Tévez falou sobre futuro: veja 30 jogadores interessantes sem clube
Recuperado de lesão na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Jorge deu início ao processo de transição física durante o tempo de atividade do restante do elenco.
O jogador ficou de fora de quatro partidas e está próximo de voltar a ficar à disposição da comissão técnica. O lateral-direito Mayke, por sua vez, treinou mais uma vez sem restrições em tempo integral e está liberado para o compromisso deste fim de semana.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNo trabalho comandado por Abel Ferreira, os jogadores realizaram uma simulação de situações de jogo. Foram trabalhadas transições e movimentações em setores específicos do campo. Ao final, os atletas do sistema ofensivo participaram de um treino de finalizações em jogadas de cruzamentos.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras ainda conta com três dias de treinamento antes do duelo deste domingo (7). Em busca da quinta vitória consecutiva no Brasileirão, o Verdão vai a campo às 16h (de Brasília) na Vila Belmiro pela trigésima rodada do campeonato nacional.