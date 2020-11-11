Recuperado, Jô diz que acelerou volta quando reestreou pelo Corinthians

Após seis jogos longe dos gramados, Jô está pronto para retornar ao time titular do Corinthians. E esse retorno deve ser não só com a sua lesão recuperada, mas também com o físico em perfeitas condições, preparado para ajudar a equipe no restante da temporada. O atacante comemorou o retorno e aproveitou para falar da chegada de um velho companheiro para o elenco.Em entrevista para a Corinthians TV, Jô relembrou o início desta sua terceira passagem pelo Timão, quando estava sem jogar há cerca de oito meses, depois de sua saída em litígio do Nagoya Grampus-JAP, e acabou acelerando a sua reestreia pelo clube na fase de mata-mata do Paulistão. Apesar de ter sido decisivo para o time, essa etapa queimada acabou prejudicando seu físico.

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Por isso, ao ficar cerca de um mês se recuperando de contratura na panturrilha, o centroavante aproveitou para fazer um trabalho de fortalecimento muscular para compensar o que não conseguiu fazer entre junho e julho, quando precisou ajudar a equipe e ir a campo mesmo sem estar 100% fisicamente.

- Recuperação foi boa, um pouco longa, é claro, devido a lesão que eu tive, mas acabou sendo bom para eu aprimorar minha parte física, já me sinto muito melhor, quando eu cheguei não tive esse tempo, por ter acelerado minha volta, mas agora me sinto bem melhor e pronto para poder ajudar no próximo jogo, se for possível - declarou o camisa 77 para a TV oficial do Alvinegro.