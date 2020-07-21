Recuperado do coronavírus, Umberto Louzer volta a comandar o treino na Chape

A segunda-feira foi especial na Chapecoense. Recuperado da COVID-19, Umberto Louzer retomou os trabalhos in loco e comandou o treino do Verdão do Oeste.Ao lado dos auxiliares, o comandante bateu um papo com o elenco e depois liberou todos para atividade física e técnica.
Reforço na Comissão
Além de Umberto Louzer, a Chape contou com a volta do auxiliar técnico Felipe Endres, que ajudou o mandachuva da trupe nas atividades.
Sem a previsão de retorno do Catarinense, a Chapecoense retoma o treinamento na terça-feira, no CT da Água Amarela.