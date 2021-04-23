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Recuperado de uma concussão, Matheus Frizzo, do Botafogo, retorna aos treinos com o grupo

Jogador sofreu a lesão após choque de cabeça com Janderson, do ABC, na partida da segunda fase da Copa do Brasil...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 18:52
Crédito: Vitor Silva / BFR
Uma notícia boa para o torcedor alvinegro. Nesta sexta-feira, o Botafogo informou, através das redes sociais, que o meio campista Matheus Frizzo se recuperou da concussão e já retornou aos treinos com o elenco. A lesão na cabeça aconteceu em uma disputa de bola com Janderson, do ABC, na partida da segunda fase da Copa do Brasil. Após o ocorrido, o camisa 45 do Glorioso precisou ser retirado do estádio Frasqueirão de ambulância.
> Somália elogia Ricardinho e diz: 'Vai dar resultado no Botafogo'- Recuperado de uma concussão e após seguir todas as recomendações médicas, Matheus Frizzo retorna aos treinos com o grupo - comemorou o clube. Na última terça-feira, o Botafogo havia informado que Frizzo seguia no protocolo de concussão e que nos próximos dois dias faria treinamentos físicos progressivos.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Macaé, às 18h, no estádio Nilton Santos. A partida, que terá transmissão em tempo real do LANCE!, é válida pela última rodada do Campeonato Carioca.

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