Recuperado de uma concussão, Matheus Frizzo, do Botafogo, retorna aos treinos com o grupo

Crédito: Vitor Silva / BFR

Uma notícia boa para o torcedor alvinegro. Nesta sexta-feira, o Botafogo informou, através das redes sociais, que o meio campista Matheus Frizzo se recuperou da concussão e já retornou aos treinos com o elenco. A lesão na cabeça aconteceu em uma disputa de bola com Janderson, do ABC, na partida da segunda fase da Copa do Brasil. Após o ocorrido, o camisa 45 do Glorioso precisou ser retirado do estádio Frasqueirão de ambulância.

> Somália elogia Ricardinho e diz: 'Vai dar resultado no Botafogo'- Recuperado de uma concussão e após seguir todas as recomendações médicas, Matheus Frizzo retorna aos treinos com o grupo - comemorou o clube. Na última terça-feira, o Botafogo havia informado que Frizzo seguia no protocolo de concussão e que nos próximos dois dias faria treinamentos físicos progressivos.