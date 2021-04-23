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futebol

Recuperado de trauma no pé, Rodrigo Varanda treina com o elenco do Corinthians

Problema no pé direito tirou o atacante da estreia corintiana na Copa Sul-Americana...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 14:04
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Rodrigo Varanda está recuperado do trauma no pé direito que o tirou da estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), quando o Timão empatou em 0 a 0 contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada do grupo E, do torneio continental.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosO jogador participou normalmente do treinamento corintiano realizado na manhã desta sexta-feira (23), no CT Joaquim Grava.
Prata da casa, Varanda foi promovido ao elenco principal no início desta temporada e, dentre os atletas mais jovens, recém-iniciados entre os profissionais, foi o que mais teve oportunidades. O camisa 30 ficou de fora em apenas três dos 12 jogos que o Corinthians disputou nesta temporada, sendo um por conta do problema no pé e os outros dois por conta do revesamento que o técnico Vagner Mancini fez nos jogos da última semana, por conta do calendário apertado e dos testes para a estreia na Sul-Americana.
Entre as nove partidas em que esteve em campo em 2021, Rodrigo Varanda foi titular em todas e marcou um gol, logo em seu segundo compromisso, justamente no Dérbi contra o Palmeiras, no dia 3 de março, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, onde o atacante anotou o segundo tento corintiano, garantindo o empate por 2 a 2 contra o arquirrival.
Com a recuperação, a tendência é que Rodrigo fique a disposição de Vagner Mancini para o clássico contra o Santos, neste domingo (25), às 20h, pelo Paulistão, na Vila Belmiro.

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