Recuperado de trauma no pé, Rodrigo Varanda treina com o elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O atacante Rodrigo Varanda está recuperado do trauma no pé direito que o tirou da estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), quando o Timão empatou em 0 a 0 contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada do grupo E, do torneio continental.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosO jogador participou normalmente do treinamento corintiano realizado na manhã desta sexta-feira (23), no CT Joaquim Grava.

Prata da casa, Varanda foi promovido ao elenco principal no início desta temporada e, dentre os atletas mais jovens, recém-iniciados entre os profissionais, foi o que mais teve oportunidades. O camisa 30 ficou de fora em apenas três dos 12 jogos que o Corinthians disputou nesta temporada, sendo um por conta do problema no pé e os outros dois por conta do revesamento que o técnico Vagner Mancini fez nos jogos da última semana, por conta do calendário apertado e dos testes para a estreia na Sul-Americana.

Entre as nove partidas em que esteve em campo em 2021, Rodrigo Varanda foi titular em todas e marcou um gol, logo em seu segundo compromisso, justamente no Dérbi contra o Palmeiras, no dia 3 de março, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, onde o atacante anotou o segundo tento corintiano, garantindo o empate por 2 a 2 contra o arquirrival.