Recuperado de lesão, Vladimir volta a ser relacionado pelo Santos

Recuperado de lesão e de contrato renovado, Vladimir volta a ser relacionado para um jogo do Peixe pela primeira vez desde agosto. O goleiro está entre os convocados para o clássico contra o São Paulo, que será neste domingo, 16h, no Morumbi.Vladimir não atua desde o dia 16 de agosto, quando era titular do Santos e saiu lesionado. O goleiro teve que fazer uma cirurgia no ligamento da placa plantar do quinto metatarso falangeano, o dedinho do pé direito.Com John diagnosticado com Covid-19, João Paulo volta à titularidade no gol santista, com Vladimir sendo a primeira opção no banco de reservas nesse momento. Paulo Mazotti é o outro goleiro do elenco.