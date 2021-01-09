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futebol

Recuperado de lesão, Vladimir volta a ser relacionado pelo Santos

Goleiro, que está de contrato renovado, ficará como opção para Cuca no banco de reservas para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 13:59

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 13:59

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Recuperado de lesão e de contrato renovado, Vladimir volta a ser relacionado para um jogo do Peixe pela primeira vez desde agosto. O goleiro está entre os convocados para o clássico contra o São Paulo, que será neste domingo, 16h, no Morumbi.Vladimir não atua desde o dia 16 de agosto, quando era titular do Santos e saiu lesionado. O goleiro teve que fazer uma cirurgia no ligamento da placa plantar do quinto metatarso falangeano, o dedinho do pé direito.Com John diagnosticado com Covid-19, João Paulo volta à titularidade no gol santista, com Vladimir sendo a primeira opção no banco de reservas nesse momento. Paulo Mazotti é o outro goleiro do elenco.
Vladimir renovou o contrato com o Santos recentemente, com novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2021. O goleiro tem 31 anos e é um dos atletas com mais tempo de Vila Belmiro. Cria da base, ele soma 68 jogos pelo Peixe, tendo sofrido 74 gols.

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