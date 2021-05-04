Recuperado de lesão, Sergio Ramos é relacionado para semifinal da Champions League

Em um ano marcado por lesões, o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, está recuperado para a reta final da temporada e foi relacionado para o duelo contra o Chelsea, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League. Nesta terça, o clube merengue divulgou os convocados.
+ Veja a tabela da Champions LeagueO defensor espanhol fez apenas 20 partidas nesta temporada e teve um problema no joelho, que o fez passar por uma cirurgia no início do ano. Depois de recuperado, o capitão merengue teve problemas musculares. Além de Sergio Ramos, Mendy e Valverde também estão disponíveis para Zidane.
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VEJA OS RELACIONADOSGoleiros: Courtois, Lunin e Altube;Defensores: Militão, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy e Miguel;Meio-campistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas e Blanco;Atacantes: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano e Rodrygo;