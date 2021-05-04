Recuperado de lesão, Sergio Ramos é relacionado para semifinal da Champions League

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

Em um ano marcado por lesões, o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, está recuperado para a reta final da temporada e foi relacionado para o duelo contra o Chelsea, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League. Nesta terça, o clube merengue divulgou os convocados.

+ Veja a tabela da Champions LeagueO defensor espanhol fez apenas 20 partidas nesta temporada e teve um problema no joelho, que o fez passar por uma cirurgia no início do ano. Depois de recuperado, o capitão merengue teve problemas musculares. Além de Sergio Ramos, Mendy e Valverde também estão disponíveis para Zidane.

+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols