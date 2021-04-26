Recuperado de lesão no joelho, Ruan Oliveira volta a treinar com bola no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em transição para o retorno aos gramados, o meia do Corinthians, Ruan Oliveira, treinou com bola nesta segunda-feira (26), no CT Joaquim Grava.

O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho em setembro do ano passado, durante um treinamento, e precisou passar por uma cirurgia para reconstrução da região. Sete meses após a lesão e o procedimento, Ruan inicia o seu processo de volta ao campo.A volta aos trabalhos com bola respeita o tempo previsto desde o início da recuperação. Depois da operação, Ruan passou por meses intensivos de fisioterapia.

Destaque corintiano na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020, o jogador foi promovido ao time principal do Corinthians ainda com o ex-treinador Tiago Nunes. No total, ele fez quatro jogos como profissional, sendo um deles como reserva.