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futebol

Recuperado de lesão no joelho, Ruan Oliveira volta a treinar com bola no Corinthians

Meia que passou por cirurgia em setembro, agora está em período de transição...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em transição para o retorno aos gramados, o meia do Corinthians, Ruan Oliveira, treinou com bola nesta segunda-feira (26), no CT Joaquim Grava.
O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho em setembro do ano passado, durante um treinamento, e precisou passar por uma cirurgia para reconstrução da região. Sete meses após a lesão e o procedimento, Ruan inicia o seu processo de volta ao campo.A volta aos trabalhos com bola respeita o tempo previsto desde o início da recuperação. Depois da operação, Ruan passou por meses intensivos de fisioterapia.
Destaque corintiano na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020, o jogador foi promovido ao time principal do Corinthians ainda com o ex-treinador Tiago Nunes. No total, ele fez quatro jogos como profissional, sendo um deles como reserva.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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