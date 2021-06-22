Recuperado de lesão, MT, do Vasco, comemora retorno aos gramados e destaca: 'Estava com saudade'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O Vasco teve um reforço caseiro para o restante da temporada. Recuperado de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5, MT estreou na Série B na vitória sobre o CRB, no último sábado, em São Januário, em jogo válido pela quinta rodada da competição. Em entrevista à Vasco TV, o meia-atacante que a lesão o pegou de surpresa e comemorou o retorno aos gramados.> ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem as maiores notas- Fiquei feliz demais. Vinha jogando e essa lesão me pegou de surpresa ficar fora no início do profissional. Voltar a jogar era algo que eu queria há muito tempo. Queria nem ter parado. Quando eu voltei a jogar foi muito feliz, voltar de titular ainda, o professor confiou em mim, no meu trabalho. Graças a Deus eu pude ajudar o time da melhor forma - disse MT, que ainda completou.

- E fiquei muito feliz de estar no vestiário com eles, sentir aquele calor novamente. É uma felicidade muito grande. Eu estava com saudade, e quando a gente está com saudades, as coisas parecem que são melhores. Foi muito bom voltar a jogar, voltar a estar lá com eles de novo. Espero continuar por muito mais tempo sem se lesionar.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!MT chegou ao Vasco por empréstimo do Volta Redonda até o fim da temporada. No entanto, foi promovido neste ano e ganhou destaque entre os profissionais. Assim, no dia 18 de maio, o Cruz-Maltino exerceu o direito de compra do meia-atacante, que ficará na Colina até 2024. O clube pagou R$ 600 mil ao Volta Redonda e passou a deter 70% dos direitos econômicos do atleta.

- Fiquei feliz demais com a notícia. Graças a Deus eles confiaram no meu trabalho, confiaram no que eu vinha fazendo no sub-20 e o que eu fiz no profissional, também. Agora é retribuir essa confiança e poder ajudar a equipe de todas as maneiras. Se Deus quiser, ajudar mais e conquistar esse acesso.

> Veja a tabela da Série BAlém da qualidade apresentada dentro de campo, MT é um jogador polivalente. Meia-atacante de origem, ele iniciou a temporada pelo Vasco na lateral-esquerda. Ele explicou essa versatilidade e destacou que está à disposição do técnico Marcelo Cabo para atuar na posição que for necessária.

- Eu comecei jogando de meia-atacante, ali mais perto do gol. Quando eu comecei a jogar campeonato carioca, eu ainda estava no Volta Redonda, o professor me botou de segundo volante. Joguei um tempo de segundo volante e quando fui para a Copinha, eu já era no sub-20, joguei mais na frente de novo, de meia-atacante - disse MT.