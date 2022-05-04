Recuperado de lesão, Moisés volta a lista de relacionados no Inter

Desde o dia 10 de março longe dos gramados, o lateral-esquerdo Moisés está de volta a uma lista de relacionados do Internacional. O jogador está recuperado de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito e fica à disposição do técnico Mano Menezes parao próximo confronto do Colorado na Copa Sul-Americana.>Confira os jogadores de seleções nacionais que andam 'sumidos'A lesão de Moisés aconteceu no Grenal vencido pelo Inter no dia 23 de março, pela semifinal do Gauchão, onde o atleta conseguiu suportar os 90 minutos dentro de campo após um choque com Orejuela nos primeiros minutos.

Na atual temporada, Moisés esteve em campo em oito oportunidades entre duelos pelo estadual e Copa do Brasil, acumulando cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

- Estou feliz em estar de volta. Dediquei todo meu tempo na recuperação para estar o quanto antes a disposição da equipe e da comissão técnica. Agradeço o empenho de todos que me ajudaram nesse momento e quando estiver em campo vou dar o meumelhor sempre para ajudar o Inter,” afirmou o camisa 20.

O Inter está no Paraguai onde tem duelo importante contra a equipe do Guaireña. A partida acontece na quinta-feira (5), no Estádio Defensores del Chaco, e vale pontos preciosos para o time gaúcho buscar a liderança da sua chave em busca da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana.