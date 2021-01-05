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Recuperado de lesão, Kelvin é reforço para o Botafogo contra Athletico

Atacante teve melhora em lesão muscular, treina normalmente e está relacionado para a primeira partida do Alvinegro em 2021, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 19:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:51

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá um reforço caseiro para o primeiro compromisso de 2021. Recuperado de lesão, Kelvin treinou durante a semana e está relacionado para a partida contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Recentemente, Kelvin teve o contrato com o Botafogo confirmado até o fim do Campeonato Brasileiro. Contratado em outubro, o clube tinha uma cláusula de rescisão amigável em dezembro. O atacante começará a partida no banco de reservas e será uma opção para Eduardo Barroca no decorrer do duelo.
O camisa 37 não entra em campo desde o dia 8 de outubro, na derrota por 1 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, também pelo Brasileirão. Desde então, o atacante começou a sentir dores e passou a realizar um processo de recuperação de um edema muscular.
Kelvin participou normalmente do treinamento realizado nesta terça-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, o último antes da partida contra o Athletico Paranaense, e está confirmado para o duelo.

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