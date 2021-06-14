Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado de lesão, Jemerson volta a ficar à disposição no Corinthians

Defensor não atua há cerca de um mês, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:15

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:15

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O zagueiro Jemerson está de volta aos treinamentos do Corinthians. O defensor estava em transição física, após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida há cerca de um mês.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O jogador se lesionou ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, no último dia 16 de maio, pela semifinal do Campeonato Paulista, quando o Timão foi derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena, e acabou eliminado do Estadual.
Há nove dias, o defensor iniciou o seu processo para voltar aos gramados e agora já pode ficar á disposição do técnico Sylvinho até mesmo nesta quarta-feira (16), quando o time do Parque São Jorge recebe o Red Bull Bragantino, às 20h30, pela quarta rodada do Brasileirão, em Itaquera.
Contudo, a trajetória de Jemerson com a camisa corintiana está próximo ao fim. Contratado emo novembro do ano passado, o seu contrato vai até o dia 30 de junho e até aqui a diretoria do clube não sinalizou interesse na renovação do atleta.
Desde a chegada de Sylvinho ao comando técnico do Corinthians, o zagueiro que mais tem ganho prestígio é Gil, titular nas cinco primeiras partidas do novo treinador. Ao lado do camisa 4, já jogaram João Victor e Raul Gustavo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados