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Recuperado de entorse no tornozelo, Diego Ribas volta a treinar com grupo do Flamengo

Meia estará à disposição de Ceni para o confronto com o Corinthians, no próximo domingo...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 13:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Recuperado de entorse no tornozelo direito, Diego Ribas voltou a treinar normalmente com o elenco do Flamengo na manhã desta quarta-feira. O meia participou sem restrições da atividade e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo.
+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoO camisa 10 sofreu a lesão no clássico contra o Vasco na última semana, mas teve a fratura descartada no dia seguinte. Devido ao acúmulo de cartões amarelos, Diego cumpriu suspensão no empate com o Red Bull Bragantino. Na reapresentação do Flamengo nesta terça, ele havia realizado atividade no campo com preparadores físicos, ao lado de Rodrigo Caio.
Recuperado de lesão muscular na coxa direita, o zagueiro deu sequência ao processo de transição física no treino desta quarta-feira. A tendência é que o defensor siga o caminho de Diego, volte a treinar com o restante do grupo nos próximos dias e esteja à disposição para a partida de domingo.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Se a dupla Diego e Rodrigo Caio está perto de voltar, Diego Alves segue em tratamento de lesão na coxa direita e sequer foi a campo. O goleiro tem chances remotas de ser relacionado para o duelo contra o Corinthians.

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