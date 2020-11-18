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futebol

Recuperado de Covid, Warley volta a treinar e é opção no Botafogo

Atacante venceu o novo coronavírus, não tem mais sintomas da doença e retomou aos trabalhos no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 15:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Emiliano Díaz ganhou um reforço caseiro para a sequência do Botafogo. Warley venceu o Covid-19 e, recuperado dos sintomas do vírus, voltou a treinar no clube. O atacante participou da atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
O jogador cumpriu a quarentena em casa, acompanhado à distância do departamento médico do Botafogo. Sem dores no corpo e com os novos exames dando negativo, Warley foi liberado para voltar às atividades na rotina do Glorioso.
Warley vinha sendo utilizado com frequência por Flávio Tenius, treinador interino antes da chegada de Ramón Díaz. Caberá a comissão técnica do argentino - vale ressaltar que o comandante ainda está fora, se recuperando de uma cirurgia - optar pela manutenção do atleta.
O Botafogo enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e Warley será uma opção.

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