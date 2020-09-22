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Recuperado de Covid-19, Fred volta a campo no treino do Fluminense

Atacante participa bem do treino no CT Carlos Castilho nesta terça-feira e aumenta suas possibilidades de ficar à disposição de Odair Hellmann diante do Atlético-GO...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 18:27
Crédito: Atacante participou bem da atividade ao lado do elenco (Lucas Merçon
O técnico Odair Hellmann contou com uma boa notícia na atividade desta terça-feira. No dia seguinte à sua reapresentação ao Fluminense, após ter cumprido isolamento por ter contraído Covid-19, Fred participou da atividade desta terça-feira.
O atacante foi a campo na tarde chuvosa do CT Carlos Castilho e lidou bem com a intensidade do treino ao lado do elenco. Com isto, há grandes possibilidades do camisa 9 voltar a ser relacionado já nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO, em jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil.
O Tricolor das Laranjeiras realizará mais uma atividade na manhã desta quarta-feira e, em seguida, viajará para Goiânia. A equipe de Odair Hellmann tem a vantagem, após ter vencido por 1 a 0 o jogo de ida.

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