Recuperado de Covid-19, Fred volta a campo no treino do Fluminense

Crédito: Atacante participou bem da atividade ao lado do elenco (Lucas Merçon

O técnico Odair Hellmann contou com uma boa notícia na atividade desta terça-feira. No dia seguinte à sua reapresentação ao Fluminense, após ter cumprido isolamento por ter contraído Covid-19, Fred participou da atividade desta terça-feira.

O atacante foi a campo na tarde chuvosa do CT Carlos Castilho e lidou bem com a intensidade do treino ao lado do elenco. Com isto, há grandes possibilidades do camisa 9 voltar a ser relacionado já nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO, em jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil.