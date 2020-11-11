Recuperado de Covid-19, Diego Cavalieri volta a treinar no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deve contar com um reforço caseiro para a sequência da temporada. O goleiro Diego Cavalieri se recuperou do novo coronavírus e voltou a treinar normalmente. Com condições de saúde, o arqueiro deve voltar a ser acionado para os jogos do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Cavalieri treinou normalmente na atividade realizada na manhã desta quarta-feira no campo anexo do Estádio Nilton Santos. O goleiro, que estava assintomático, se recuperou, não sente mais sintomas e, após cumprir o período de quarentena, foi liberado para retornar.