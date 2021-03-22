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futebol

Recuperado da Covid-19, Foguinho está à disposição de Umberto Louzer

Em 27 partidas na sua primeira temporada como profissional, a cria das categorias de base da Chapecoense anotou cinco gols
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 17:34
Crédito: Jogador é opção para a equipe diante do Hercílio Luz (Márcio Cunha/ACF
Um dos bons valores que apareceram na Chapecoense principalmente pensando na campanha vitoriosa da Série B de 2020, o meia atacante Foguinho está recuperado da Covid-19 e já pode voltar a ser utilizado pelo treinador Umberto Louzer.>Chape na ponta! A classificação do Campeonato CatarinenseTido como uma das principais revelações da Chape, o atleta herdou a camisa 10 nesta temporada e foi titular nos dois confrontos em que esteve apto. Ele atuou na final da Recopa Catarinense, em 21 de fevereiro diante do Joinville onde o Verdão do Oeste ficou com o vice-campeonato nas penalidades, além da primeira partida do Catarinense, contra o Concórdia, na vitória como visitante por 2 a 0.
O jovem atleta, de apenas 20 anos, soma 29 jogos e tem números expressivos. São 17 vitórias, 11 empates e apenas uma derrota, totalizando um aproveitamento de 71.2% dos pontos disputados. Também já anotou cinco gols como profissional e ainda não tomou nenhum cartão.
A Chapecoense volta à campo em partida do estadual na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), quando recebe o Hercílio Luz na Arena Condá.

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