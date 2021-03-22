Recuperado da Covid-19, Foguinho está à disposição de Umberto Louzer

Um dos bons valores que apareceram na Chapecoense principalmente pensando na campanha vitoriosa da Série B de 2020, o meia atacante Foguinho está recuperado da Covid-19 e já pode voltar a ser utilizado pelo treinador Umberto Louzer.>Chape na ponta! A classificação do Campeonato CatarinenseTido como uma das principais revelações da Chape, o atleta herdou a camisa 10 nesta temporada e foi titular nos dois confrontos em que esteve apto. Ele atuou na final da Recopa Catarinense, em 21 de fevereiro diante do Joinville onde o Verdão do Oeste ficou com o vice-campeonato nas penalidades, além da primeira partida do Catarinense, contra o Concórdia, na vitória como visitante por 2 a 0.