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Recuperada de cirurgia no joelho, meia projeta sequência no Flamengo no retorno do Brasileiro Feminino

CBF determinou a volta do Brasileirão Feminino para o dia 26 de agosto...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 17:40
Crédito: Divulgação/Flamengo
O Campeonato Brasileiro Feminino A1 já tem data para retorno. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, confirmou a data de 26 de agosto como o reinício da competição. Neste dia, o Flamengo/Marinha terá pela frente o Internacional em um confronto atrasado da 5ª rodada.
Uma das principais atletas do Flamengo, a volante Patrícia Derrico está contando os dias para o retorno dos treinos práticos e, consequentemente, da volta do Brasileirão. No time da Marinha há cinco anos e campeã brasileira pelo Rubro-Negro, a meia está recuperada de uma cirurgia no joelho esquerdo.
- A minha recuperação está ótima, com sete meses da cirurgia e estou trabalhando com bola. Nessa quarentena tive treinos com meu fisioterapeuta Leandro Guimarães, que me ajudou muito, e a minha prima, personal trainer Monique França, também me ajudou. Depois ficamos treinando com a personal trainer Maíla Machado. Realizo os treinos orientado por eles, que me ajudam pessoalmente, e quando estou distante faço por conta própria. Agora vou fazer a transição com o fisioterapeuta Hélcio Figueiredo para poder treinar com o grupo - disse Patrícia, que conquistou o título nacional pelo Fla em 2016.
Patrícia foi campeã pela seleção brasileira dos Jogos Mundiais Militares, em 2015, na Coréia do Sul. Em 2017, conquistou o título mundial universitário com o Brasil e, no ano seguinte, foi campeã mundial militar, nos Estados Unidos. Além do Flamengo, a atleta também defendeu o Vitória-PE e o São José-SP.
Agora, Patrícia Derrico vislumbra uma sequência no Flamengo.
- Tenho como meta voltar a jogar bem e ajudar o Flamengo. Vamos aguardar a volta dos treinamentos e ver como tudo vai ficar sobre a pandemia - concluiu.

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