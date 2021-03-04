Recordistas de jogos nos dois anos do time feminino do Cruzeiro, Capelinha e Eskerdinha querem muito mais

Crédito: Capelinha é uma das atletas "originais" das Cabulosas, que completam dois anos em 2019-(Divulgação/Cruzeiro

No último sábado, dia 27 de fevereiro, o time de futebol feminino do Cruzeiro completou dois anos de criação, uma marca importante para a jovem equipe que representa tão bem o Clube Celeste. E para duas jogadoras da Raposa, que mais entraram em campo defendendo a camisa estrelada, o aniversário é ainda mais significativo. A lateral Eskerdinha fez exatamente 39 partidas pelo Cruzeiro nesse período, enquanto a volante Capelinha entrou em campo 38 vezes.

-Eu já tinha visto este número e eu fico muito feliz em estar fazendo história no Clube, escrevendo a minha, e a cada jogo podendo ajudar a equipe. O Cruzeiro é um Clube de muita tradição, muitos títulos, e aos poucos vamos escrevendo a nossa trajetória também no feminino. Eu estou trabalhando todos os dias pra ajudar o time, e além dos 39 quero fazer o máximo possível de jogos- disse Eskerdinha, de 22 anos, que antes de chegar à Raposa jogava futsal.

No fim deste mês, no dia 28 de março, o Cruzeiro faz sua estreia no Campeonato Brasileiro A1 de 2021, contra o Real Brasília DF. Para a atleta de Capelinha-MG, que adotou a cidade natal no apelido, é uma nova chance para as cruzeirenses ampliarem suas marcas. -Em quantos jogos eu puder participar, eu vou estar inteira para dar o meu melhor dentro de campo. Pra mim tudo isso é muito gratificante. Também estou fazendo história no Clube, escrevendo uma página, e também fico muito feliz por ajudar a equipe dentro de campo. Eu sou muito feliz aqui no Cruzeiro. Essa camisa é muito pesada e para nós significa muito fazer parte deste time. Aos poucos vamos conquistando nosso espaço, em tão pouco tempo acho que já mostramos a força do futebol feminino e vamos buscar mais- afirmou Capelinha.

Em período de pandemia, e iniciando as atividades de pré-temporada, é difícil não sentir ainda mais saudades dos torcedores. -A torcida faz muita falta, é um tempo difícil pra todo mundo e a gente sente muita falta da torcida, do carinho deles. Eles sempre nos apoiaram desde o início. Não vejo a hora disso tudo acabar e a gente conseguir vê-los nos estádios novamente. Mas agora é a hora de todos se cuidarem- lembrou Eskerdinha.