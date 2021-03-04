Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recordistas de jogos nos dois anos do time feminino do Cruzeiro, Capelinha e Eskerdinha querem muito mais
futebol

Recordistas de jogos nos dois anos do time feminino do Cruzeiro, Capelinha e Eskerdinha querem muito mais

As Cabulosas terão uma temporada cheia de compromissos em busca de títulos...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 19:29
Crédito: Capelinha é uma das atletas "originais" das Cabulosas, que completam dois anos em 2019-(Divulgação/Cruzeiro
No último sábado, dia 27 de fevereiro, o time de futebol feminino do Cruzeiro completou dois anos de criação, uma marca importante para a jovem equipe que representa tão bem o Clube Celeste. E para duas jogadoras da Raposa, que mais entraram em campo defendendo a camisa estrelada, o aniversário é ainda mais significativo. A lateral Eskerdinha fez exatamente 39 partidas pelo Cruzeiro nesse período, enquanto a volante Capelinha entrou em campo 38 vezes.
-Eu já tinha visto este número e eu fico muito feliz em estar fazendo história no Clube, escrevendo a minha, e a cada jogo podendo ajudar a equipe. O Cruzeiro é um Clube de muita tradição, muitos títulos, e aos poucos vamos escrevendo a nossa trajetória também no feminino. Eu estou trabalhando todos os dias pra ajudar o time, e além dos 39 quero fazer o máximo possível de jogos- disse Eskerdinha, de 22 anos, que antes de chegar à Raposa jogava futsal.
No fim deste mês, no dia 28 de março, o Cruzeiro faz sua estreia no Campeonato Brasileiro A1 de 2021, contra o Real Brasília DF. Para a atleta de Capelinha-MG, que adotou a cidade natal no apelido, é uma nova chance para as cruzeirenses ampliarem suas marcas. -Em quantos jogos eu puder participar, eu vou estar inteira para dar o meu melhor dentro de campo. Pra mim tudo isso é muito gratificante. Também estou fazendo história no Clube, escrevendo uma página, e também fico muito feliz por ajudar a equipe dentro de campo. Eu sou muito feliz aqui no Cruzeiro. Essa camisa é muito pesada e para nós significa muito fazer parte deste time. Aos poucos vamos conquistando nosso espaço, em tão pouco tempo acho que já mostramos a força do futebol feminino e vamos buscar mais- afirmou Capelinha.
Em período de pandemia, e iniciando as atividades de pré-temporada, é difícil não sentir ainda mais saudades dos torcedores. -A torcida faz muita falta, é um tempo difícil pra todo mundo e a gente sente muita falta da torcida, do carinho deles. Eles sempre nos apoiaram desde o início. Não vejo a hora disso tudo acabar e a gente conseguir vê-los nos estádios novamente. Mas agora é a hora de todos se cuidarem- lembrou Eskerdinha.
Além de Eskerdinha com 39, e Capelinha com 38, as atletas do atual elenco que mais atuaram pelo Cruzeiro são Vanessinha (36 jogos), Janaína (35), Duda (35), Jajá (30), Pires (29), Mary Camilo (15), Thalita S (15), Mariana Santos (14), Thamirys (13), Mayara (12) e Carol Soares (5).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados