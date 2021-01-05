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Recordista em gols sofridos de Messi, Diego Alves agradece ao argentino por presentes

Goleiro do Flamengo recebeu 21 garrafas personalizadas da Budweiser, parceira comercial de Lionel Messi, craque do Barcelona que atingiu a marca de 644 gols pelo clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 18:45

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:45

Crédito: Divulgação
Em dezembro de 2020, o argentino Lionel Messi alcançou a marca de 644 gols pelo Barcelona, o que, nas contas do clube catalão, o faz ser o maior artilheiro de clubes de futebol mundial. Por conta disso, a Budweiser enviou 644 garrafas de cerveja aos 160 goleiros em ação promocional e, nesta terça, Diego Alves, do Flamengo, recebeu os seus 21 presentes. O atual camisa 1 do Flamengo - que defendeu o Valencia entre 2007 e 2017 - é o que mais sofreu gols do craque.
- Parabéns, Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde! - publicou Diego Alves, ao participar da ação promocional da empresa norte-americana. Iker Cassillas e Gianluigi Buffon foram outros goleiros a receberem as garrafas personalizadas por conta dos gols sofridos de Lionel Messi, pelo Barça, e, assim como Diego Alves, compartilharam nas redes sociais os presentes recebidos.

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