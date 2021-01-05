Recordista em gols sofridos de Messi, Diego Alves agradece ao argentino por presentes

Em dezembro de 2020, o argentino Lionel Messi alcançou a marca de 644 gols pelo Barcelona, o que, nas contas do clube catalão, o faz ser o maior artilheiro de clubes de futebol mundial. Por conta disso, a Budweiser enviou 644 garrafas de cerveja aos 160 goleiros em ação promocional e, nesta terça, Diego Alves, do Flamengo, recebeu os seus 21 presentes. O atual camisa 1 do Flamengo - que defendeu o Valencia entre 2007 e 2017 - é o que mais sofreu gols do craque.