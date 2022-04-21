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Recorde de Fred, reação e emoção: os bastidores da vitória do Fluminense na Copa do Brasil

Atacante se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil ao garantir o triunfo tricolor sobre o Vila Nova...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 11:34
O Fluminense divulgou o vídeo de bastidores da vitória sobre o Vila Nova, no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com destaque para o recorde conquistado por Fred no gol da virada tricolor, as imagens mostram discursos do capitão, que começou no banco de reservas, além das reações após a complicada partida no Maracanã, na última terça-feira.- Estamos jogando no Maracanã. Só um alerta, às vezes nosso maior adversário somos nós mesmos. Então temos que ficar ligados para competir, pressionar os caras. Com humildade. Já encontramos nossa forma de novo, agora é se dedicar ao máximo, correr ao máximo. Se tiver que errar, fod*-se, faz de novo - disse o capitão antes da partida.
Durante o intervalo, as imagens mostram os jogadores sentados no chão enquanto David Braz e Fábio debatem soluções para os problemas. Depois, Abel passa instruções a todos e diretamente a Willian e Nonato.
No momento do gol, o ídolo vira para a torcida e repete algumas vezes "estamos juntos". Depois, canta "o Fred vai te pegar". No apito final, as imagens ainda mostram o apoio dos companheiros a Caio Paulista, que jogou no sacrifício até o final.
- Perseverar até o final nas adversidades, nós com um a menos. Parabéns para esse grupo que é guerreiro e parabenizar a todos, principalmente o Abel. O caráter que ele está formando para a gente está nos tornando como time e como homens cada vez mais fortes - disse o jogador na saída do campo.
Crédito: FredbeijouoescudodoFluminenseapósfazerogoldavitórianaCopadoBrasil(Foto:Reprodução/FluTV

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