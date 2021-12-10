Reconhecimento aos jovens e provocação ao Flamengo: a despedida do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras encerrou o ano de 2021 com vitória por 1 a 0 diante do Ceará, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2021. A equipe terminou o torneio na 3ª posição, com 66 pontos.ATUAÇÕES: Verdão fecha o Brasileiro com bom jogo dos garotos; veja as notas

Pelo terceiro jogo consecutivo no Brasileirão, o Verdão entrou apenas com garotos da base para a partida, já que a comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, e os titulares e reservas, receberam férias antecipadas.

Na Arena Barueri, a torcida alviverde demonstrou muito apoio aos jovens. Ao entrar em campo, todos tiveram o nome entoado pela principal torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde.

Como forma de retribuição pelo carinho, os jogadores se direcionaram para o setor da organizada e fizeram uma reverência para a torcida.

VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO 2021 Em campo, o Palmeiras se mostrou uma equipe muito organizada sob a batuta de Paulo Victor, treinador do Sub-20 . Defendendo em linha de cinco, o elenco recheado de jogadores da base mostrou uma entrega e dedicação similar ao time principal.

Nas arquibancadas, a torcida do Verdão apoiou do começo ao fim, mesmo com a temporada já definida. E não faltaram gritos para relembrar o título da Libertadores.

A canto mais entoado pelos torcedores foi o que se popularizou após o título continental diante do Flamengo: "Libertadores em sou tri; Brasileirão vou nem falar; Cheirinho é o c......; Nós estamos em outro patamar!"

Após o apito final, todo o elenco voltou a se direcionar para a torcida, e os jogadores começaram a cantar juntos com os torcedores, celebrando a vitória diante do Vozão e a ótima temporada, que culminou com o título da Libertadores.

O Palmeiras volta suas atenções para o Mundial de Clubes. O elenco principal do Verdão retorna de férias no dia 5 de janeiro, de olho nas preparações para o torneio mundial.