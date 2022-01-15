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futebol

Recheado de desfalques, Bahia fica no empate com Bahia de Feira

Esquadrão de Aço ficou duas vezes em desvantagem, mas conseguiu evitar um revés na estreia do Baianão...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 19:51

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:51

A bola rolou pelo Campeonato Baiano e o Bahia, um dos favoritos ao título, ficou no empate por 2 a 2 com o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desfalques
Apesar de não ser um triunfo, o Bahia comemorou o resultado, já que o time teve 20 desfalques. Do número citado, 15 jogadores ficaram de fora por conta da covid-19.
Primeiro Tempo
O Bahia de Feira tomou conta do jogo desde os minutos iniciais e abriu o placar em bela finalização de Diones. O Tricolor alcançou o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Marcelo Ryan.
Segundo Tempo
O Bahia de Feira voltou a ficar em vantagem com Caíque. Em jogada rápida, o atleta fuzilou o arqueiro e estufou as redes. O empate do Esquadrão de Aço veio com Raí Nascimento, que saiu do banco de reservas para evitar a derrota.
Crédito: BahiaarrancouempatecomoBahiadeFeira(Divulgação/Bahia

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