Recheado de desfalques, Bahia fica no empate com Bahia de Feira

A bola rolou pelo Campeonato Baiano e o Bahia, um dos favoritos ao título, ficou no empate por 2 a 2 com o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

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Desfalques

Apesar de não ser um triunfo, o Bahia comemorou o resultado, já que o time teve 20 desfalques. Do número citado, 15 jogadores ficaram de fora por conta da covid-19.

Primeiro Tempo

O Bahia de Feira tomou conta do jogo desde os minutos iniciais e abriu o placar em bela finalização de Diones. O Tricolor alcançou o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Marcelo Ryan.

Segundo Tempo

O Bahia de Feira voltou a ficar em vantagem com Caíque. Em jogada rápida, o atleta fuzilou o arqueiro e estufou as redes. O empate do Esquadrão de Aço veio com Raí Nascimento, que saiu do banco de reservas para evitar a derrota.