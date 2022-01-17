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Recém-contratados, Klaus e Vinícius Lopes sofrem lesões e desfalcarão Botafogo no início do Carioca

Zagueiro e atacante têm, respectivamente, lesões na coxa esquerda e no pé esquerdo; Vinícius será submetido a cirurgia e vai perder parte inicial do Carioca...
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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:50

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:50

A temporada nem começou e o Botafogo já tem dois desfalques para o início do Campeonato Carioca. O clube informou na tarde desta segunda-feira que Klaus e Vinícius Lopes, jogadores contratados para a temporada 2022, sofreram lesões.+ Advogado do Botafogo espera que processo definitivo para a chegada de Textor aconteça até 28 de fevereiro
O zagueiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e iniciou tratamento no Departamento Médico. O pior caso é o do atacante: com um trauma no pé esquerdo sofrido durante um treinamento, ele teve uma fratura no quinto metatarso e será submetido a uma cirurgia.
O procedimento cirúrgico será realizado ainda essa semana. A dupla não será opção para Enderson Moreira na partida contra o Boavista, na terça-feira da semana que vem, na estreia do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo não divulgou tempo de recuperação previsto em nenhum dos casos. Por ter a necessidade de cirurgia, a tendência é que Vinícius Lopes fique longe dos gramados por mais tempo que Klaus.
Crédito: ViníciusLopes,doBotafogo,teráquepassarporcirurgia(Foto:VítorSilva/Botafogo

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