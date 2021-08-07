Recém-contratado, Jonathan inicia recuperação física para estrear no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Jonathan é a novidade do Botafogo para o restante da Série B do Brasileirão. O lateral-esquerdo foi anunciado na última semana, chegando por empréstimo junto ao Almería-ESP até a metade do ano que vem.

O defensor iniciou um processo de recuperação física específica desde o último sábado, quando começou a treinar no Botafogo, visando o retorno aos gramados. Ele não atua há quase três meses.

O último jogo de Jonathan pelo Las Palmas-ESP, clube que jogou por empréstimo na última temporada, foi no dia 20 de maio.

Ainda sem um ritmo de jogo ideal, o lateral, apesar de ter respondido bem aos treinamentos do Botafogo nos últimos dias, ainda não tem presença garantida na delegação que enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo, às 20h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.