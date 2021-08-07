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Recém-contratado, Jonathan inicia recuperação física para estrear no Botafogo

Lateral-esquerdo, que não joga desde maio, faz processo intensivo para entrar em forma e não tem presença garantida contra a Ponte Preta...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 04:00

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 04:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Jonathan é a novidade do Botafogo para o restante da Série B do Brasileirão. O lateral-esquerdo foi anunciado na última semana, chegando por empréstimo junto ao Almería-ESP até a metade do ano que vem.
O defensor iniciou um processo de recuperação física específica desde o último sábado, quando começou a treinar no Botafogo, visando o retorno aos gramados. Ele não atua há quase três meses.
O último jogo de Jonathan pelo Las Palmas-ESP, clube que jogou por empréstimo na última temporada, foi no dia 20 de maio.
Ainda sem um ritmo de jogo ideal, o lateral, apesar de ter respondido bem aos treinamentos do Botafogo nos últimos dias, ainda não tem presença garantida na delegação que enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo, às 20h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
De qualquer forma, mesmo se Jonathan for relacionado, o titular do Botafogo para o duelo deve ser Guilherme Santos, que vem aparecendo no onze titular nas últimas partidas.

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