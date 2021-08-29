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Recém-contratado, Jhon Arias pode fazer sua primeira partida como titular pelo Fluminense

Colombiano trava disputa com Gabriel Teixeira para atuar ao lado de Lucca e Fred nesta segunda-feira (30), com o Bahia, no Maracanã...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:13
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense deve ter uma novidade entre os titulares no setor ofensivo nesta segunda-feira (30), no Maracanã. Jhon Arias deve ser o escolhido para iniciar a partida contra o Bahia, que acontecerá às 19h, pela décima-oitava rodada do Brasileirão.O técnico Marcão está com uma série de baixas no ataque para este confronto. Luiz Henrique e Abel Hernández cumprirão suspensão. Caio Paulista, por sua vez, continua fora devido a uma lesão. Com isto, o colombiano Arias tem agora o desafio de ganhar a disputa com Gabriel Teixeira para iniciar a partida ao lado de Fred e Lucca.
Arias atuou no segundo tempo da derrota por 2 a 1 dos tricolores para o Atlético-MG, em São Januário, na quinta-feira passada (26). Ele foi o designado para substituir justamente Luiz Henrique.
O Tricolor vem sofrendo com a inoperância do ataque e só obteve uma vitória neste mês. A equipe só conseguiu uma vitória no mês de agosto.
O Fluminense tende a jogar com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Arias (Gabriel Teixeira), Lucca e Fred. A equipe tem 18 pontos em 16 jogos.

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