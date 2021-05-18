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Recém-aposentado, ex-Coritiba e Avaí começa fase de transição para ser treinador

Wellington Simião já tem como objetivo se adequar as exigências para assumir o time Sub-20 do Poços de Caldas...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 14:23
Crédito: Atleta começará carreira de treinador na sua cidade natal (Divulgação
No início do mês de maio, o meia Wellington Simião, aos 34 anos de idade, anunciou a sua aposentadoria dos gramados. O agora ex-jogador defendia o Brasil de Pelotas e já começou sua trajetória para ser treinador da equipe Sub-20 do Poços de Caldas, clube onde conquistou o acesso para o módulo II do Campeonato Mineiro em 2007.>Tabela inicial da Série B do Campeonato BrasileiroRevelado pela Caldense, Simião jogou por Brusque (onde conquistou a segunda divisão do Catarinense em 2015), Coritiba (disputou a Série B do Brasileirão de 2018) e Avaí, jogando a Série A em 2017, entre muitas outras equipes do cenário nacional. Fora do país, Wellington teve somente uma experiência quando se transferiu em 2010 para o Buriram United, da Tailândia.
- Passei por muitos momentos difíceis, lesões, falta de pagamentos e cobranças que passaram do ponto. Mas tenho certeza que o saldo é positivo, conquistei títulos, acessos, e consegui formar uma carreira baseada no profissionalismo". Disse o atleta, antes de completar:
- Não encaro nada em minha vida como um fim, e sim como uma oportunidade de recomeçar. Foram muitos anos me dedicando a esse esporte, tenho muito agradecimento por cada clube que me deu a oportunidade de realizar um sonho de criança, ser jogador de futebol.
Se especializando para ser treinador, Simião começou ainda como jogador. Ao todo, já são 32 cursos para fazê-lo um técnico de futebol em um futuro próximo. O foco agora está em tirar a licença B para comandar as categorias de base, a licença A, que libera para ser treinador nas competições da CBF, e a Pro, que serve para treinar equipes da Série A do Brasileirão.
- Agora é a hora de contribuir para o futebol como treinador, há muito tempo venho realizando vários cursos. O Poços de Caldas já me apresentou um projeto para comandar a equipe Sub-20, então estou iniciando meu trabalho e passando tudo que sei de futebol e aprendi nos meus cursos - finalizou.

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