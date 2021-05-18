Recém-aposentado, ex-Coritiba e Avaí começa fase de transição para ser treinador

Crédito: Atleta começará carreira de treinador na sua cidade natal (Divulgação

No início do mês de maio, o meia Wellington Simião, aos 34 anos de idade, anunciou a sua aposentadoria dos gramados. O agora ex-jogador defendia o Brasil de Pelotas e já começou sua trajetória para ser treinador da equipe Sub-20 do Poços de Caldas, clube onde conquistou o acesso para o módulo II do Campeonato Mineiro em 2007.>Tabela inicial da Série B do Campeonato BrasileiroRevelado pela Caldense, Simião jogou por Brusque (onde conquistou a segunda divisão do Catarinense em 2015), Coritiba (disputou a Série B do Brasileirão de 2018) e Avaí, jogando a Série A em 2017, entre muitas outras equipes do cenário nacional. Fora do país, Wellington teve somente uma experiência quando se transferiu em 2010 para o Buriram United, da Tailândia.

- Passei por muitos momentos difíceis, lesões, falta de pagamentos e cobranças que passaram do ponto. Mas tenho certeza que o saldo é positivo, conquistei títulos, acessos, e consegui formar uma carreira baseada no profissionalismo". Disse o atleta, antes de completar:

- Não encaro nada em minha vida como um fim, e sim como uma oportunidade de recomeçar. Foram muitos anos me dedicando a esse esporte, tenho muito agradecimento por cada clube que me deu a oportunidade de realizar um sonho de criança, ser jogador de futebol.

Se especializando para ser treinador, Simião começou ainda como jogador. Ao todo, já são 32 cursos para fazê-lo um técnico de futebol em um futuro próximo. O foco agora está em tirar a licença B para comandar as categorias de base, a licença A, que libera para ser treinador nas competições da CBF, e a Pro, que serve para treinar equipes da Série A do Brasileirão.