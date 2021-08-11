Recalculando rota! Após promoção de jovens no início do ano, Corinthians volta a ter time de 'trintões'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico Sylvinho deixou claro que o Corinthians ainda está em construção, mas, ainda assim, é fato que há algumas peças intocáveis com o treinador, como o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Gil, e agora os recém-contratados meias Giuliano e Renato Augusto, por conta da bagagem e o investimento feito pelo clube.

Em comum entre os titulares absolutos, a idade: todos eles possuem mais de 30 anos.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom uma grande crise financeira, que beira em R$ 1 bilhão em dívidas, a filosofia corintiana no início da temporada, que também coincidiu no começo da atual gestão, foi de contensão de despesas e aposta nas categorias de base. Desde então, diversos atletas ganharam oportunidades no elenco profissional, mas poucos vingaram. Com isso, a direção corintiana precisou recalcular rota e reforçar o elenco, após o enxugamento da folha salarial, devido ao empréstimo de alguns atletas, fim de contrato de outros e rescisão amigável de Camacho para acertar com o Santos.

Com a inclusão de Renato Augusto, que ainda não estreou, mas tende a ser titular absoluto do Corinthians, a equipe base terá Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gustavo Mosquito, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Jô. Com isso, a média de idade dos 11 titulares é de 29,6 anos. Apenas o zagueiro João Victor, o meia Cantillo e os atacantes Mosquito e Adson possuem menos de 30 anos, enquanto Cássio, Gil e Jô têm 34, Fagner possui 32, Fábio Santos 35 e Giuliano 31.

Em compensação, não há mais atletas corintianos acima dos 30 anos no elenco, além dos titulares.