Recalculando rota! Após promoção de jovens no início do ano, Corinthians volta a ter time de 'trintões'

O técnico Sylvinho deixou claro que o Corinthians ainda está em construção, mas, ainda assim, é fato que há algumas peças intocáveis com o treinador, como o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Gil, e agora os recém-contratados meias Giuliano e Renato Augusto, por conta da bagagem e o investimento feito pelo clube.
Em comum entre os titulares absolutos, a idade: todos eles possuem mais de 30 anos.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom uma grande crise financeira, que beira em R$ 1 bilhão em dívidas, a filosofia corintiana no início da temporada, que também coincidiu no começo da atual gestão, foi de contensão de despesas e aposta nas categorias de base. Desde então, diversos atletas ganharam oportunidades no elenco profissional, mas poucos vingaram. Com isso, a direção corintiana precisou recalcular rota e reforçar o elenco, após o enxugamento da folha salarial, devido ao empréstimo de alguns atletas, fim de contrato de outros e rescisão amigável de Camacho para acertar com o Santos.
Com a inclusão de Renato Augusto, que ainda não estreou, mas tende a ser titular absoluto do Corinthians, a equipe base terá Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gustavo Mosquito, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Jô. Com isso, a média de idade dos 11 titulares é de 29,6 anos. Apenas o zagueiro João Victor, o meia Cantillo e os atacantes Mosquito e Adson possuem menos de 30 anos, enquanto Cássio, Gil e Jô têm 34, Fagner possui 32, Fábio Santos 35 e Giuliano 31.
Em compensação, não há mais atletas corintianos acima dos 30 anos no elenco, além dos titulares.
Já em relação às pratas da casa promovidos nesta temporada, permanecem integrados ao elenco profissional apenas o volante Mandaca e os atacantes Adson e Felipe Augusto.