Reapresentação do grupo principal do Vasco passa para segunda-feira. Confira a nota do clube

Crédito: Elenco principal do Cruz-Maltino se reapresentará, agora, nesta segunda-feira (Rafael Ribeiro/Vasco

A reapresentação do elenco principal do Vasco estava prevista para esta quarta ou quinta-feira. Contudo, diante da definição do adversário e da data na Copa do Brasil, o clube anunciou uma mudança. Confira a nota divulgada."O Vasco da Gama informa que a reapresentação do grupo principal foi reagendada para a próxima segunda-feira (08/03), seguindo o planejamento divulgado anteriormente pelo Departamento de Futebol. A decisão foi tomada após se ter conhecimento da data de estreia na Copa do Brasil, diante da Caldense (MG), no próximo dia 18."

Com esta alteração, é provável que o grupo formado por profissionais de no máximo 22 anos e por juniores atue também contra o Nova Iguaçu, no dia 13 de março. Já estava previsto que o duelo com o Volta Redonda ficaria a cargo do grupo comandado por Diogo Siston.

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