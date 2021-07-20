Reapresentação do Corinthians tem elenco dividido para atividade de enfrentamento

Crédito: Rodrigo oca/Ag.Corinthians

Após dois dias de folga, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (20) e iniciou a sua preparação para encarar o Cuiabá, na próxima segunda-feira (26), na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosInicialmente, a comissão técnica comandou um trabalho de marcação pressão e passes em espaço reduzido, no Campo 1 do CT Joaquim Grava.

Após isso, Sylvinho levou os atletas para o Campo 2 e os separou em quatro equipes para enfrentamento entre duas, com o gramado divido em dois para esses minijogos. No fim, o treinador ampliou o campo.