Real Sociedad x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Querendo chegar perto do líder Atlético de Madrid, o Barcelona tem um duro compromisso pelo Campeonato Espanhol neste domingo. A equipe blaugrana vai até o País Basco para encarar a Real Sociedad, no Estádio Anoeta. O jogo acontece às 17h (de Brasília).

+ Veja a tabela da La LigaComo não poderia ser diferente, a principal preocupação da Real Sociedad é o astro argentino Lionel Messi. O camisa 10 do Barcelona é o artilheiro isolado do torneio, com 21 gols em 25 partidas, mas viu também seus companheiros serem elogiados.

- Messi é imparável. Vai continuar enquanto tiver essa força física. Para mim, como treinador, e para a Real Sociedad é um belo desafio enfrentá-lo. Vamos tentar dificultar as coisas para ele não aparecer. Mas ele não está só: Dembélé, Griezmann, Alba e Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo, também se destacam. Acima de tudo, estão todos bem - disse Imanol Alguacil.

Eliminado da Champions League, o Barcelona segue vivo no Campeonato Espanhol e está na final da Copa do Rei. O técnico Ronald Koeman foi questionado se acredita no "doblete", que é a conquista de dois títulos na temporada. O holandês, entretanto, fez questão de ser cauteloso.

- Não gosto de falar de "doblete". Isso muda muito rapidamente. Não faz muito tempo, éramos ruins. Temos de jogar jogo a jogo. Estamos quatro pontos atrás (do líder Atlético de Madrid) e o calendário está muito difícil. Temos uma final contra um adversário muito difícil (Athletic Bilbao, na Copa do Rei). Há um longo caminho a percorrer para ganhar coisas - disse Ronald Koeman.

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA

Real Sociedad x BarcelonaCampeonato Espanhol - 28ª rodada

Data e horário: 21/03/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Juan José López MirOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Muñoz; David Silva, Illarramendi e Merino; Portu, Isak e Oyarzabal.

Desfalques: Monreal, Guridi, Elustondo, Zaldua (lesionados).

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Lenglet e De Jong; Dest, Sergio Busquets, Pedri e Alba; Dembélé, Messi e Griezmann.