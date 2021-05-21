futebol

Real Madrid x Villarreal: onde assistsir e prováveis escalações

Na briga pelo título espanhol, Real Madrid recebe o Villarreal na rodada final do Campeonato Espanhol...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:43

LanceNet

Crédito: Reprodução/Twitter
O Real Madrid, que briga pelo título de La Liga, recebe, neste sábado, o Villarreal no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, pela rodada final do Campeonato Espanhol. O confronto terá início às 13h (de Brasília), e ocorre junto dos demais jogos da elite espanhola.
Veja a tabela do EspanholA equipe do Real Madrid ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 81 pontos somados em 37 rodadas. Para conseguir o título, os merengues precisam vencer e torcer para o empate ou a derrota de seu rival, o Atlético de Madrid, líder de La Liga.
- O importante será alcançar o que queremos alcançar e é isso que nos entusiasma. Estamos concentrados no jogo com o Villarreal, depois de muita coisa se ter passado este ano. Vamos estar a um nível muito alto durante os 90 minutos para tentar ganhar a Liga - disse Zidane, treinador do Real Madrid.
O Villarreal, por sua vez, está focado na final da Europa League, que ocorre nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). A vitória contra o Real Madrid, porém, pode colocar a equipe na próxima 'UEL' dependendo dos resultados das partidas de Real Bétis e Real Sociedad.
- Nosso dever em La Liga é lutar pelos três pontos. Devemos fazer nosso melhor trabalho. Jogamos coisas muito importantes neste jogo contra o Madrid - disse Unai Emery, treinador do Villarreal.

FICHA TÉCNICA
REAL MADRID X VILLARREAL - Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: 22/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Ricardo De Burgos Bengoetxea e Roberto Díaz Pérez del PalomarOnde assistir: Sem transmissão
REAL MADRID (Treinador: Zinedine Zidane)Courtois; Odriozola, Militão, Nacho e Miguel Gutiérrez; Casemiro, Valverde e Modric; Asensio, Vini Jr e Benzema.
Desfalques: Varane, Vázquez, Kroos, Mendy, Hazard, Sergio Ramos e Carvajal (lesionados).
VILLARREAL (Treinador: Unai Emery)Asenjo; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres e Alberto Moreno; Capoue, Parejo e Manu Trigueiros; Moi Gómez, Gerard Moreno e Bacca.
Desfalques: Iborra, Foyth e Chukwueze (lesionados).

