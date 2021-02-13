Real Madrid x Valencia: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, 14, Real Madrid e Valencia se enfrentarão às 12h15, no estádio Alfredo di Stefano, em partida válida 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Granada por 2 a 1, o time Merengue precisa da vitória para se manter vivo na luta pelo título. Já o Valência está a apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, portanto, precisa dos três pontos. + Quem será o campeão da La Liga? Clique aqui e simule agora!CAÇA AO LÍDER​A partida deste domingo é essencial para as pretensões do Real de se manter vivo no título do Campeonato Espanhol. No entanto, a situação não é fácil. A distância para o Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos, é de oito pontos. Além disso, os Merengues não aproveitaram a 22ª rodada. O Atlético empatou com o Celta de Vigo por 2 a 2, no estádio Wanda Metropolitano. O Real, por sua vez, perdeu para o Huesca fora da casa.