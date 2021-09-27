  • Real Madrid x Sheriff: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Real Madrid x Sheriff: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Times venceram seus jogos na estreia do torneio e agora duelam pela ponta do grupo após a segunda rodada. Jogo marca a volta do Real Madrid ao Santiago Bernabéu na Champions...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:51

LanceNet

27 set 2021 às 14:51
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Vai rolar a bola pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. E nesta terça-feira, o Real Madrid, maior campeão do torneio com 13 títulos, recebe o Sheriff, que participa da competição pela primeira vez em sua história. O jogo acontece no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília).REAL MADRIDO técnico Carlo Ancelotti celebrou o retorno do Real Madrid ao Santiago Bernabéu na Champions League após quase 600 dias desde a última vez que os Merengues atuaram em sua casa e falou que o clube não pode dar bobeira contra o Sheriff.
- É um jogo da Champions League. Todos os jogos da Champions League temos que nos preparar bem. Estamos muito felizes com a volta ao Santiago Bernabéu, porque temos muito boas memórias desta competição. O Sheriff teve um bom desempenho nas eliminatórias e também no primeiro jogo. É uma equipe que não se conhece muito, mas está muito bem organizada e temos que colocar o máximo de concentração porque precisamos de três pontos para ficar bem no grupo - disse Ancelotti.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
SHERIFFAntes do jogo, o técnico do Sheriff, Yuriy Vernydub, falou sobre a satisfação de atuar num estádio tão místico como o Santiago Bernabéu e também do San Siro, outro adversário do grupo.
- Para qualquer treinador, jogar no Santiago Bernabeu, do Real Madrid, é um sonho, e não sou exceção. O mesmo se pode dizer de outro estádio lendário: o San Siro. Vale muito a pena jogar contra clubes como Real Madrid e Inter de Milão em arenas lendárias, especialmente na fase de grupos da Liga dos Campeões - disse Vernydub.
FICHA TÉCNICA
Real Madrid x SheriffChampions LeagueGrupo D - 2ª Rodada​Data e horário: 28/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: Lawrence Visser (BEL)Assistentes: Rien Vanyzere (BEL) e Thibaud Nijssen (BEL)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Valverde (Lucas Vázquez), Éder Militão, Alaba e Nacho Fernández; Camavinga (Asensio), Casemiro e Modric; Hazard, Vini Jr., e Benzema.
Desfalques: Carvajal, Ceballos, Bale e Marcelo (lesionados); Mendy e Toni Kroos (dúvidas).
SHERIFF (Técnico: Yuriy Vernydub)Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano; Kolovos, Addo e Thill; Traoré, Yakhshiboev e Castañeda.
Desfalques: Lovro Bizjak (lesionado).

Tópicos Relacionados

real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

