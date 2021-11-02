Real Madrid x Shakhtar Donetsk: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

O Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Champions League. No primeiro confronto entre as equipes, o clube merengue aplicou uma goleada por 5 a 0 com dois gols de Vinícius Júnior e uma nova vitória pode colocar o time de Carlo Ancelotti na liderança do Grupo D.Momento chave
- A equipe está muito bem. Conhecemos bem o rival e significa muito ganhar essa partida em um momento chave do grupo. Vencer nos deixa muito perto do objetivo. Se perdermos, seremos obrigados a vencer os dois últimos jogos. O clube não costuma falhar nesse tipo de confronto - disse Carlo Ancelotti.
Má faseO Shakhtar Donetsk não vive um bom momento na temporada. O clube de Roberto De Zerbi não conseguiu uma única vitória na Champions League, onde soma um ponto, e está na vice-liderança do Campeonato Ucraniano, atrás do principal rival, o Dínamo Kiev.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Shakhtar Donetsk
Data e horário: 3/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Marcelo; Kroos, Casemiro e Modric; Hazard, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Rodrygo, Gareth Bale, Dani Ceballos, Fede Valverde e Mariano Díaz (machucados)
SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Roberto De Zerbi)Trubin; Dodo, Kyvtsov, Marlon e Ismaily; Maycon, Stepanenko e Marcos Antônio; Tetê, Fernando e Solomon
Desfalques: Lassina Traore, Júnior Moraes e Mykola Matvienko (machucados)