Real Madrid x Sevilla: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

O Real Madrid vai enfrentar o Sevilla em partida válida pela 15ª rodada da La Liga. O clube merengue é o líder com 30 pontos enquanto o Sevilla é o terceiro colocado, com 28. Com isso, as equipes jogam em confronto direto pela liderança do campeonato. O confronto, no Santiago Bernabéu, está marcado para às 17h.> Veja a classificação da La Liga
REAL MADRIDO Real Madrid é o líder da competição e busca ampliar a vantagem na posição jogando em casa no confronto direto. A equipe vem embalada de bons resultados e vai jogar em casa, diante do seu torcedor, para assegurar mais uma vitória na competição.
SEVILLAO Sevilla tem a chance de assumir a liderança, se vencer, e se a Real Sociedade tropeçar. Dessa forma, a equipe vai com tudo atrás de um triunfo fora de casa. O Sevilla vem de três jogos sem perder e ocupa a terceira posição da tabela do Campeonato Espanhol.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 28/11/2021, às 17hLocal: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vini Jr.
Desfalques: Ceballos e Bale
Sevilla (Técnico: Julen Lopetegui)Bounou; Montiel, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Lamela, Mir, Ocampos.
Desfalques: Nesyri e Jesus Navas