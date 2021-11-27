  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid x Sevilla: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga
futebol

Real Madrid x Sevilla: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Apenas dois pontos separam as equipes que disputam a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo
...
LanceNet

27 nov 2021 às 12:44

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 12:44

O Real Madrid vai enfrentar o Sevilla em partida válida pela 15ª rodada da La Liga. O clube merengue é o líder com 30 pontos enquanto o Sevilla é o terceiro colocado, com 28. Com isso, as equipes jogam em confronto direto pela liderança do campeonato. O confronto, no Santiago Bernabéu, está marcado para às 17h.> Veja a classificação da La Liga
REAL MADRIDO Real Madrid é o líder da competição e busca ampliar a vantagem na posição jogando em casa no confronto direto. A equipe vem embalada de bons resultados e vai jogar em casa, diante do seu torcedor, para assegurar mais uma vitória na competição.
> Conheça Ralf Rangnick, que deve assumir o cargo de treinador do Manchester United
SEVILLAO Sevilla tem a chance de assumir a liderança, se vencer, e se a Real Sociedade tropeçar. Dessa forma, a equipe vai com tudo atrás de um triunfo fora de casa. O Sevilla vem de três jogos sem perder e ocupa a terceira posição da tabela do Campeonato Espanhol.FICHA TÉCNICA
Real Madrid x SevillaLa Liga - 15ª rodada
Data e horário: 28/11/2021, às 17hLocal: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vini Jr.
Desfalques: Ceballos e Bale
Sevilla (Técnico: Julen Lopetegui)Bounou; Montiel, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Lamela, Mir, Ocampos.
Desfalques: Nesyri e Jesus Navas
Crédito: Real Madrid na vitória sobre o Sheriff na Champions League (Foto: Sergei GAPON/AFP

