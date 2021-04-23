Real Madrid x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Real Madrid e Real Betis se enfrentam, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto, que ocorre às 16h (de Brasília), será disputado no Estadio Alfredo Di Stefano, em Madrid, e é essencial para os merengues assumirem a liderança.

Veja a tabela do EspanholO Real Madrid, com 70 pontos somados em 32 partidas do Campeonato Espanhol, está na briga pelo título. A equipe precisa da vitória para ultrapassar o Atlético de Madrid, atual líder da competição. Para isso, a equipe conta o bom desempenho favorável nas últimas partidas para vencer.

- Foi e sempre será uma Liga muito difícil e muito competitiva. São 38 jornadas. Vamos lutar por ela até ao fim, porque é uma das melhores competições que existem - disse Zinedine Zidane.

A equipe do Real Betis, que soma 49 pontos em 32 partidas disputadas em todo o Campeonato Espanhol. Sexto colocado, o time se encontra na zona de classificação para a Europa League, e tenta se firmar nesta posição, e enfrenta grande concorrência.

- Estamos preparados para fazer um grande jogo e queremos continuar este caminho. Vamos defrontar uma boa equipa. Sabemos quem teremos pela frente e temos de apresentar a nossa melhor versão para ganhar e somar os três pontos. É o que tentaremos fazer - disse Zidane.FICHA TÉCNICAREAL MADRID X REAL BETIS - Campeonato Espanhol: 32ª rodada

Data e horário: 24/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estadio Alfredo Di Stefano, em Madrid (ESP)Árbitro: Xavier Estrada FernándezAssistentes: José Luis González González e Iván Hernández RamosOnde assistir: ESPN Brasil

REAL MADRID (Treinador: Zinedine Zidane)Courtois; Militão, Varane e Nacho; Carvajal, Modric, Casemiro e Marcelo; Asensio, Vini Jr e Benzema.

Desfalques: Kroos, Lucas Vázquez, Mendy, Valverde e Hazard (lesionados).

REAL BETIS (Treinador: Manuel Pellegrini)Bravo; Emerson, Mandi, Victor Ruiz e Miranda; Guido Rodríguez, Guardado, Ruibal, Joaquín e Canales; Borja Iglesias.