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futebol

Real Madrid x Levante: onde assistir e prováveis escalações

Time merengue busca o décimo jogo invicto para encostar no Atlético de Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 15:44

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:44

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Neste sábado, 29, Real Madrid e Levante se enfrentarão em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Alfredo Di Stéfano, às 12h15. Os merengues não sabem o que é perder desde a 11ª rodada, enquanto o Levante vem de três jogos sem derrotas.+ Confira a tabela do Campeonato EspanholNECESSIDADE E COMPROMISSOS Levante terá uma agenda cheia nos próximos dias e tem que ficar atento, uma vez que encontra-se na 12ª colocação do Campeonato Espanhol a cinco pontos de distância do Alavés, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time de Valência também está classificado para as quartas de final da Copa do Rei. O Levante receberá o Villarreal na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília). DÁ PARA SONHAR COM O TÍTULO?O Real Madrid está há sete pontos de distância do líder, Atlético de Madri, que ainda tem um jogo a menos. Portanto, a diferença pode chegar a dez pontos. No entanto, o Real venceu o confronto direto contra o grande rival e pode chegar ao décimo jogo seguido sem derrota e, assim, continuar na briga.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 30/01/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di StéfanoOnde assistir: Sem transmissão para o BrasilFICHA TÉCNICA: Real Madrid x Levante
REAL MADRID (Técnico: *David Bettoni)Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema e Hazard.
Desfalques: Rodrygo e Valverde (lesionados), Nacho (covid-19) e Lucas Vazquez e Sergio Ramos (dúvidas). *Ainda em isolamento por causa da covid-19, Zidane não comandará o time.
LEVANTE (Técnico: Paco López)Fernandez; Miramon, Duarte, Vezo, Clerc; Son, Radoja, Malsa, Morales; D Gomez e Marti.
Desfalques: Jorge Frutos, Nicola Vukcevic e Jose Campana (lesionados).

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